Sp. Espinho-Benfica marcado por confusões

O final do encontro deste sábado entre o Sp. de Espinho e o Benfica, que as águias venceram por 3-1, foi bastante quente no Pavilhão da Académica de Espinho - local escolhido para substituir a Nave de Espinho, que se encontrava com o piso molhado. Uma decisão de arbitragem lançou a confusão.

Tudo aconteceu a um ponto do final do quarto e último set do jogo 1 das meias-finais do Nacional de voleibol. Os jogadores do Sp. Espinho contestaram uma decisão de arbitragem e dois deles acabaram mesmo por ser expulsos, o que precipitou os incidentes.

O ambiente já estava quente e pior ficou quando um erro da mesa "deu" o 25.º ponto ao Benfica - que representaria a vitória. Elementos das duas equipas técnicas acabaram por entrar no recinto de jogo e, quando foram informados que a partida não tinha terminado, a situação descambou um pouco.

Registaram-se alguns empurrões entre elementos das duas equipas técnicas, situação resolvida pelos jogadores e que não impediram que, pouco depois, o Benfica fechasse o encontro (3-1).

Insatisfeitos, os adeptos do Espinho rodearam o túnel de acesso aos balneários, mas a presença da polícia impediu que se registassem quaisquer agressões.