Spartak contrata avançado e Zé Luís fica mais perto do F. C. Porto

Hoje às 15:29

Argentino Ezequiel Ponce foi apresentado pelo clube moscovita.

O Spartak de Moscovo anunciou esta sexta-feira a contratação do avançado argentino, de 22 anos, num sinal de que a transferência de Zé Luís para o F. C. Porto pode estar para breve.

Pela voz do treinador Sérgio Conceição e do presidente Pinto da Costa, os dragões já assumiram publicamente o interesse no dianteiro cabo-verdiano, que, com a chegada de Ponce ao clube moscovita, tem caminho mais livre para sair.