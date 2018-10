Hoje às 18:45 Facebook

Sporting e Arsenal estão empatados (0-0) no jogo da terceira jornada da Liga Europa, que está a decorrer no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

O Sporting domina territorialmente, mas o Arsenal defende-se bem e não permite oportunidades de golo aos leões.

No outro jogo do grupo, que decorre simultaneamente, no Cazaquistão, o Qarabag FK e a equipa ucraniana do Vorskla também estão empatados sem golos.