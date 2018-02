Sporting - F. C. Porto nos oitavos da Taça de Portugal

Hoje às 19:00 Facebook

Para além do clássico, o sorteio realizado esta quarta-feira ditou ainda a visita do Benfica ao pavilhão do Famalicense.

O Pavilhão João Rocha recebe, a 17 de março, o grande jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins.

Sporting e F. C. Porto enfrentam-se por um lugar nos quartos de final da competição, sendo que os leões têm o fator casa a favor.

Mais sorte teve o Benfica. As águias vão lutar pela continuidade na Taça de Portugal no pavilhão do Famalicense.

Jogos dos oitavos de final: Sporting - F. C. Porto; Famalicense - Benfica; AA Coimbra - Riba D`Ave; Sesimbra - Valença; Lavra - Valongo; HC Braga -SC Marinhense; GDS Cascais - HC Maia; SC Tomar - OC Barcelos.