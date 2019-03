Sporting: 65 milhões de euros para reduzir passivos e reembolsar bancos

Hoje às 19:27 Facebook

Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting, explicou, no canal de televisão do clube, pormenores da operação que permite encaixar 65 milhões de euros.

No âmbito da operação de "empréstimo" de 65 milhões de euros, o dirigente leonino garantiu, nesta quinta-feira, à "Sporting TV", tratar-se "de uma antecipação de receitas", mas recusou divulgar a entidade financeira que, ao que tudo o indica se trata do fundo Apollo.

"Enquanto empresa e parceiro de investidores devemos manter sigilo, por isso não vou revelar o investidor. O Benfica e F. C. Porto fizeram transações semelhantes e também não partilharam essa informação", disse o vice-presidente sportinguista.

"Há dificuldades de tesouraria, mas não existe um buraco nas contas do Sporting", assegurou Salgado Zenha, adiantando que grande parte deste investimento será canalizado para reduzir passivos e reembolsar bancos.

"Esta operação começou em dezembro. Foi um processo competitivo e entendo que fizemos um bom trabalho", disse, ainda, o vice-presidente leonino, adiantando ter tido conversações com sete possíveis investidores diferentes.