Nani vale por dois e dá vitória aos leões

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:26

O Sporting venceu (2-1), este sábado, o Vitória de Setúbal em Alvalade com dois golos de Nani.

Em estreia caseira esta época e em vésperas do dérbi frente ao Benfica, o Sporting somou a segunda vitória do campeonato, com Nani em destaque. O extremo português regressou em grande estilo aos golos, ao inaugurar o marcador, aos nove minutos, com um toque de classe. Depois de uma tabelinha com Jefferson, junto à linha, Nani caminhou para a área e arrancou um remate forte, que entrou junto ao poste, não dando hipótese de defesa a Cristiano.

O Vitória de Setúbal ainda assustou, ao igualar o marcador dez minutos depois, por Zequinha. Na sequência de um livre, o avançado aproveitou uma saída em falso de Salin, que não conseguiu afastar a bola, e estabeleceu o empate no marcador.

Ainda que o Sporting estivesse melhor no encontro e com mais posse de bola, a equipa de Lito Vidigal ia fechando bem os espaços. Contudo, ao minuto 66, outra vez Nani. O extremo, que já tinha acertado com uma bola na barra, desfez o nó ao aproveitar um cruzamento milimétrico de Jovane Cabral para, de cabeça, dar a vitória aos leões. Fez-se a festa em Alvalade, a primeira da época em jogos oficiais.

Na próxima jornada, a equipa de José Peseiro defronta o Benfica, no Estádio da Luz e o Vitória de Setúbal recebe o Nacional.