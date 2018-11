JN Hoje às 18:19 Facebook

O Santa Clara vai vencendo o Sporting, por 1-0, nos Açores, em partida referente à nona jornada da Liga.

O Santa Clara adiantou-se no marcador, aos 32 minutos, por intermédio de Zé Manuel. Rashid recebeu na ala esquerda e fez um passe perfeito para a entrada do avançado, que no frente a frente com Renan Ribeiro não perdoou.



Destaque para a entrada de Gudelj, aos 29 minutos, que substituiu o lesionado Battaglia.

Veja os vídeos do golo e dos casos da primeira parte da partida: