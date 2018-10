Sporting a perder ao intervalo frente ao Vorskla Poltava

JN Hoje às 18:41 Facebook

O Vorskla Poltava vai vencendo o Sporting, por 1-0, em partida referente à 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Os ucranianos do Vorskla Poltava adiantaram-se no marcador, aos 10 minutos, por intermédio de Kulach. André Pinto aliviou o esférico para a entrada da área e o avançado ucraniano rematou de pé esquerdo, em arco, para o fundo da baliza defendida por Salin.



Já em tempo de compensação, o Sporting esteve muito perto de empatar. Jefferson cruzou da esquerda com Nani a dominar à entrada da pequena área e a rematar para uma excelente intervenção de Shust .



Primeira parte muito dividida no meio-campo, com as melhores oportunidades de golo para os leões a surgirem apenas nos minutos finais.