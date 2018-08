Sporting à procura de avançados e Rojas na órbita encarnada

JN Hoje às 13:22 Facebook

O presidente da SAD do Sporting, José Sousa Cintra, afirmou neste domingo, no final do encontro frente ao Moreirense, que vai apresentar reforços brevemente, com especial foco no ataque. Já o Benfica poderá avançar com uma proposta pelo defesa esquerdo Gabriel Rojas, que joga no San Lorenzo.

Sporting: A garantia foi dada pelo presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, no final do encontro frente ao Moreirense. "O clube precisa de avançados, pelo menos dois», começou por dizer, garantindo depois que o clube "vai apresentar brevemente reforços". Sousa Cintra afirmou que "gosta de contratar jogadores que venham resolver problemas" e que "têm é de vir jogadores com potencial e categoria para jogar no Sporting".



Benfica: A imprensa argentina está a associar o Benfica a Gabriel Rojas. O defesa esquerdo, de 21 anos, joga no San Lorenzo, e os encarnados já manifestaram interesse na sua aquisição. Ao serviço do San Lorenzo, Rojas conta com 46 jogos nas últimas quatro temporadas.

Tottenham: O emblema inglês não gastou nenhum cêntimo no mercado de verão. Apesar da janela de transferências ter fechado na Inglaterra, isso não significa que os outros clubes europeus não possam continuar a contratar em "Terras de Sua Majestade". Segundo o "The Sun", o lateral Danny Rose quer ir para o Paris Saint-Germain, apesar do interesse do Schalke 04. Ao serviço dos Spurs, Rose já leva 161 jogos, 10 golos e 22 assistências.



Fiorentina: O emblema viola anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de Edimilson Fernandes, internacional suíço, de 22 anos, por empréstimo dos ingleses do West Ham. A Fiorentina informou que a cedência tem a duração de um ano e que contempla uma opção de compra.