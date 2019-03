Sporting acusa V. Guimarães de desrespeito

Luís Mota Hoje às 17:54 Facebook

O vice-presidente dos leões, João Sampaio, admitiu, ao JN, ter estranhado a divulgação da dívida relativa à transferência de Raphinha e garantiu que o clube lisboeta fez uma proposta à formação minhota para resolver a situação a "curto prazo".

"É pública a situação do Sporting, como o trabalho que estamos a desenvolver para a resolver", começou por referir João Sampaio, pouco depois de ter sido noticiado que o V. Guimarães interpôs uma ação a pedir a insolvência da SAD do Sporting, que só terá pago as primeiras tranches da transferência de Raphinha. Os vimaranenses reclamam o pagamento de 4 milhões de um total de 6,5 milhões de euros.

"Estranhamos a posição do Vitória Sport Clube, na medida em que preferem o histerismo público em vez de esperar pela solução de curto prazo que propusemos e que ignoraram", acrescentou João Sampaio, garantindo que o Sporting vai "honrar" os seus compromissos, "como o Vitória bem sabe".

O vice-presidente do Sporting garante, ainda, que a divulgação desta notícia na praça pública não vai ser esquecida pelos leões.

"Não deixaremos de distinguir quem se portou com dignidade e respeitou a instituição Sporting, e de quem, de uma maneira mais ou menos direta, e sem nenhuma vantagem nos desrespeitou", finalizou.