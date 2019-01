Sporting anuncia Idrissa Doumbia

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:30 Facebook

O Sporting oficializou, esta terça-feira, o marfinense Idrissa Doumbia. O médio assinou um contrato com os leões até 2024 e tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Doumbia, de 20 anos, deixou os russos do Akhmat Grozny para assinar pelos leões e já representou o Anderlecht.

Leia o comunicado na integra:

A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com FC Akhmat Grozny para a transferência definitiva do jogador Idrissa Doumbia.

A Sporting CP - Futebol, SAD assinou um contrato válido com Idrissa Doumbia até 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

A Sporting CP - Futebol, SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Idrissa Doumbia