Sporting anuncia queixa contra o Benfica por assédio a jogadores

A Sporting SAD anunciou, esta segunda-feira, que vai avançar com uma queixa contra o Benfica SAD por assédio a jogadores e arrolar Otávio Machado como testemunha.

Após as declarações de Otávio Machado, que referiu que Rui Patrício tinha sido abordado pelo Benfica, o Sporting anunciou, esta segunda-feira, que decidiu processar judicialmente o clube encarnado e avançar com uma participação à FIFA por "assédio ilegal" a jogadores leoninos.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD vai avançar com uma ação em tribunal, e também com uma participação à FIFA, contra a Sport Lisboa e Benfica, SAD, devido ao assédio ilegal e contra todas as normas em vigor, feito a jogadores do Sporting CP, acção essa que foi confirmada na noite de ontem por Octávio Machado, que, por manifesto e evidente conhecimento dos factos, será por nós arrolado como testemunha", pode ler-se em comunicado.

Ainda no mesmo comunicado, o clube de Alvalade voltou a explicar as razões pelas quais não aceitou a proposta do Wolverhampton pelo guarda-redes do Sporting, alegando que só conseguiria levantar os 18 milhões de euros se pagasse o triplo dos juros.

"Reafirmamos o que já dissemos: se a transferência de Rui Patrício nos for proposta, hoje, nas exactas condições em que a aceitámos (18 milhões de euros pagos em 24 meses, com uma possível mais-valia futura de 15 por cento, com as variáveis e com semelhantes condições de juros ao nível da antecipação da cobrança da verba), o negócio será fechado, mas nunca cederemos a chantagens".