Hoje às 13:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a rescisão de contrato com o avançado colombiando Fredy Montero.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Fredy Montero, para a rescisão do seu contrato de trabalho", informa nota publicada no site do clube, que deseja "os maiores sucessos pessoais e profissionais" ao jogador.