O Sporting vai avançar com uma queixa contra o central, Raul Silva, do Sporting de Braga. Em causa uma cotovelada dada a Acuña, na reta final do encontro de domingo entre leões e arsenalistas, que terá passado despercebida ao árbitro e ao VAR.

A Comissão de Instrutores da Liga vai agora analisar a abertura de um auto de flagrante delito, pedido pelo Sporting.

A partida terminou com a vitória dos leões por 3-0.