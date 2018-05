Sporting bate Benfica e é campeão no Voleibol

Hoje às 18:52 Facebook

Jogo decisivo da final chegou à "negra" e acabou com a festa sportinguista no pavilhão João Rocha.

O Sporting conquistou, esta terça-feira, o título nacional de voleibol, ao derrotar o Benfica, no jogo decisivo da final. Os leões estiveram a perder 1-2, mas recuperaram e fizeram a festa na "negra" (3-2), com os parciais de 25-19, 19-25, 22-25, 25-16 e 16-14.

Com Bruno de Carvalho na bancada e as bancadas do pavilhão João Rocha repletas, também com adeptos do Benfica, a final do campeonato de voleibol teve emoção com fartura e foi disputada até à última.

O Sporting ganhou o primeiro "set", mas perdeu a vantagem nos dois parciais seguintes. Só que também o Benfica foi incapaz de segurar o avanço. Os leões resolveram o quarto "set" cedo (25-16) e consumaram a reviravolta no quinto e decisivo parcial que teve que ir para além dos 15 pontos, tal o equilíbrio. O Sporting festejou com o 16-14 e Bruno de Carvalho acabou dentro do campo a celebrar com os jogadores.

Este é o sexto título do Sporting, que não era campeão de voleibol há 22 anos.