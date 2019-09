Sporting bate Braga em duelo de candidatos

Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois da derrota na Supertaça, as campeãs nacionais perderam na primeira jornada do campeonato, depois de terem estado em vantagem.

O Sporting entrou da melhor maneira na I Liga de futebol feminino, ao bater o Sporting de Braga por 2-1, em Alcochete, numa partida em que as 'leoas' operaram a reviravolta no último quarto de hora.

Uchendu inaugurou o marcador para as bracarenses logo aos 2 minutos, mas os golos de Diana Silva (75) e Nevena Damjanovic (79) permitiram ao Sporting entrar com o 'pé direito' no campeonato de 2019/20 e somar os primeiros três pontos.

No duelo entre dois candidatos ao título, sai por baixo o Braga, o campeão que já perdeu a Supertaça para o Benfica.