Sporting cancela treino em Alcochete

Foi cancelado o treino da equipa principal de futebol do Sporting que estava previsto para esta quarta-feira de manhã em Alcochete.

Fonte do clube confirmou o cancelamento ao JN.

Em causa estarão as agressões de que foram alvo vários jogadores da equipa principal de futebol do Sporting e elementos da equipa técnica, na terça-feira, por um grupo de meia centena de adeptos que invadiram as instalações e deixaram um rasto de violência e destruição.

Recorde-se que, no próximo domingo, está agendada a final da Taça de Portugal, disputada entre o Aves e o Sporting.