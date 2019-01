Sporting com mais um reforço e Rio Ave anuncia regresso

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:15 Facebook

Num dia marcado pela saída de Jorge Jesus do Al-Hilal, Felipe Augusto está de regresso a Vila do Conde e o Sporting anunciou mais um reforço.

F. C. Porto: O jornal francês "L'Équipe" garantiu, esta quarta-feira, que o lateral João Pedro, pouco utilizado por Sérgio Conceição, recusou ser emprestado ao Amiens, antepenúltimo classificado da Ligue I. O Stade de Reims, atual nono classificado do campeonato francês, anunciou a chegada de Moreto Cassamá. O médio, que fez 11 jogos pela equipa B dos dragões, assinou um contrato válido por quatro épocas. Já Rui Pedro foi cedido ao Varzim.

Sporting: Os leões anunciaram esta quarta-feira mais uma contratação. Trata-se do colombiano Cristián Borja, que chega do Deportivo Toluca. O lateral assinou um contrato válido com o Sporting até 2024 e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Vitória de Guimarães: Tyler Boyd chegou esta quarta-feira à Turquia, onde vai vestir a camisola do Ankaraguçu. O avançado foi cedido até ao final da temporada.

Boavista: Rochinha, que estava no Vitória de Guimarães desde 2016/17, assinou até 2023 com os axadrezados.

Rio Ave: Os vila-condenses anunciaram o empréstimo de Miguel Rodrigues ao Estoril, da LigaPro. O central, de 25 anos, ruma à equipa canarinha à procura de mais minutos. No sentido inverso, Felipe Augusto está de regresso. O médio, de 25 anos, que o Benfica tinha emprestado ao Alanyaspor, da Turquia, está de regresso a Vila do Conde a título definitivo.

Manchester United: Fellaini já tem tudo acertado com o Shandong Luneng, do campeonato chinês. Quem o garante é a imprensa inglesa.

West Ham: O clube inglês anunciou a contratação de Mésaque Djú, avançado português, ex-Benfica para a equipa de sub-23. Os hammers conseguiram a contratação a custo zero e Dju assinou por três anos e meio.

Parma: Bruno Alves foi apontado a dois gigantes italianos. Segundo a imprensa italiana, o capitão do Parma volta a ser equacionado pela Juventus, mas também pode ser uma solução para o Inter.

Lille: Edgar Ié foi cedido até ao final da temporada ao Nantes. Formado no Sporting, o português, 24 anos, já passou pelo Barcelona, Villarreal e Belenenses.

Bayern Munique: Sandro Wagner está de saída do clube para se juntar ao Tianjin Teda, da China. O jogador de 31 anos, que tinha chegado ao clube há cerca de um ano, pediu para sair.