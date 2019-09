Sporting começa a preparar PSV com muitas baixas

Hoje às 16:52 Facebook

O Sporting começou esta segunda-feira a preparar a estreia na Liga Europa, agendada para quinta-feira, no campo do PSV Eindhoven, com um treino com muitas baixas, incluindo o médio Bruno Fernandes.

O capitão do clube de Alvalade saiu tocado do duelo de domingo com o Boavista (1-1) e fez apenas tratamento, assim como Bolasie e Acuña, que foram igualmente utilizados de início no Estádio do Bessa.

Os restantes titulares efetuaram trabalho de recuperação, enquanto Ristovski, Fernando e Vietto, todos com problemas físicos, treinaram de forma condicionada, embora o avançado argentino ainda tenha realizado tratamento.

Ausente do relvado principal da Academia de Alcochete voltou a estar o avançado brasileiro Luiz Phellype, que continua a recuperar de lesão.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, igualmente na Academia de Alcochete, à porta fechada.

O PSV-Sporting, do Grupo D da Liga Europa, está agendado para as 17.55 horas.