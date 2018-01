Sporting confirma Alan Ruiz no Colon

Ontem às 21:42 Facebook

O avançado regressa à Argentina para jogar um ano por empréstimo e o clube de Santa Fé fica com o direito de opção de compra, estabelecido em sete milhões de euros por 70% do passe do atleta.

Alan Ruiz chegou a Alvalade proveniente do Colon em 2016, clube ao qual agora regressa.

O negócio prevê um empréstimo por uma temporada, pelo qual os argentinos vão pagar 200 mil euros e, caso pretendam acionar a cláusula de compra em 2019, terão de pagar ao Sporting sete milhões de euros.

Os leões ficam, nesse caso, com 30% dos direitos desportivos do avançado argentino, tendo ainda o direito de preferência numa futura transferência.