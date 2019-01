Sporting confirma Misic no PAOK e V. Setúbal anuncia contratação

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:49 Facebook

O Sporting anunciou o empréstimo de Misic ao PAOK e o Benfica reforçou a equipa de juvenis.

Sporting: O clube de Alvalade confirmou o empréstimo de Misic ao PAOK até ao final da próxima época.

Benfica: Os encarnados anunciaram Aleksandar Isailovic. O jovem avançado sérvio de 16 anos chegou para reforçar a equipa de juvenis das águias.

Vitória de Setúbal: Os sadinos anunciaram a contratação de Kgaogelo Sekgota. O avançado assinou um contrato válido por uma época e meia.

Tottenham: O clube inglês anunciou a venda de Mousa Dembélé para o Guangzhou R&F, do campeonato chinês. A venda do belga, de 31 anos, rendeu cerca de 14 milhões de euros ao Tottenham.

Liverpool: Andy Robertson renovou contrato com o líder da Premier League. O capitão da seleção da Escócia, que fez a formação no Celtic e representou o Dundee United, chegou a Anfield Road no início da temporada passada.

Chelsea: Segundo informa a Sky Itália, a Juventus, detentora do passe de Higuaín, já chegou a acordo com o Chelsea para uma cedência por empréstimo até ao final da temporada.

Leeds: O primeiro classificado do Championship confirmou a contratação de Kiko Casilla, guarda-redes de 32 anos, que estava no Real Madrid desde 2005.

Dalian Yifang: De acordo com a RMC Sport, Leonardo Jardim cessou as negociações com o clube chinês, numa altura em que o contrato estava delineado. O treinador português procura novas propostas, dando prioridade a clubes europeus.