Sporting: Confusão no exterior e assembleia marcada para destituir a direção

24 Maio 2018 às 21:57 Facebook

Twitter

Jaime Marta Soares revelou, esta quinta-feira, que será marcada uma Assembleia Geral extraordinária de destituição da direção do Sporting a 23 de junho.

Ao tentar sair do estádio de Alvalade, depois de uma reunião dos órgãos sociais do Sporting, o presidente demissionário da mesa da Assembleia Geral foi impedido por adeptos de falar aos jornalistas e regressou às instalações do clube.

Sobre o que aconteceu na reunião, Marta Soares afirmou que Bruno de Carvalho falou "duas horas e meia" e que "recusou tudo".

Bruno de Carvalho já comentou a decisão tomada esta noite.