O Sporting conquistou, este sábado, a Taça de Portugal frente ao F. C. Porto nas grandes penalidades. Os dragões estiveram em vantagem, com um golo de Soares. Bruno Fernandes e Bas Dost - este último já no prolongamento - marcaram pelos leões. No último minuto do prolongamento, Felipe fez o empate mas, nas grandes penalidades, o Sporting voltou a levar a melhor: 5-4.

Nos penáltis, Soares, Danilo, Bruno Fernandes; Mathieu, Adrián, Raphinha, Hernâni, Coates e Luiz Phellype marcaram. No sentido inverso, falharam Bas Dost, Pepe e Fernando Andrade.

Veja os golos e os casos do encontro: