Sporting contrata avançado equatoriano Gonzalo Plata até 2024

O Sporting contratou o avançado equatoriano Gonzalo Plata até 2024, anunciou, esta sexta-feira, o clube lisboeta, quarto classificado da I Liga de futebol, no dia em que encerra o período para a transferência de jogadores.

Em comunicado publicado no site oficial, o clube de Alvalade informa que chegou a acordo com o Independiente del Valle para a transferência definitiva de Plata, sem indicar o valor de aquisição do jogador, cujo contrato contempla uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O jovem avançado, de 18 anos, é internacional sub-20 pelo Equador e estreou-se esta época na equipa principal do Independiente del Valle, sexto classificado campeonato equatoriano, pelo qual marcou um golo em 13 jogos.

Plata é o quinto "reforço de inverno" do Sporting, depois do brasileiro Luiz Phellype (ex-Paços de Ferreira), do costa-marfinense Idrissa Doumbia (ex- Akhmat Grozny), do colombiano Cristián Borja (ex-Toluca) e Tiago Ilori (ex-Reading), tendo-se registado também o regresso de Francisco Geraldes, que estava emprestado ao Eintracht Frankfurt.