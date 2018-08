Sporting convoca assembleia-geral extraordinária

16 Maio 2018 às 21:32 Facebook

Twitter

Reunidos, nesta quarta-feira, para analisar os últimos acontecimentos que afetaram o universo leonino, o Conselho Diretivo do Sporting e a Comissão Executiva da SAD decidiram convocar, com urgência, uma assembleia-geral do clube.

Leia, na íntegra, o comunicado:

O Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal e a Comissão Executiva da SAD reuniram hoje para analisar os últimos acontecimentos que afectaram o nosso Clube, e tomaram as seguintes decisões:

1- Reiterar, veementemente, a condenação já efectuada ontem sobre o crime horrendo, um acto terrorista, na Academia Sporting em Alcochete;

2- Solidarizamo-nos com todas as vítimas deste ataque atroz e inqualificável, manifestando-lhes todo o nosso apoio. Ainda ontem, o Conselho Directivo do Clube e da Administração da SAD estiveram representados na Academia pelo seu Presidente, no sentido de apurar o ocorrido e prestar o apoio a todas vítimas deste bárbaro acontecimento. Acresce que a Sporting SAD, apresentou queixa do ocorrido junto das autoridades competentes durante a madrugada de hoje;

3- As forças policiais e de justiça actuaram pronta e diligentemente. Temos que perceber agora todos os contornos desta ardilosa situação, rápida e serenamente. Se se vier a comprovar que os autores deste acto ignóbil foram Sócios do nosso Clube, enviaremos de imediato a respectiva participação para o Conselho Fiscal e Disciplinar para que nos termos estatutários se promova a expulsão dos infractores;

4- Repudiamos de forma veemente todas as declarações e insinuações indecorosas sobre o envolvimento do Presidente do Clube e da SAD, de forma directa ou indirecta, no acto horrendo que se verificou;

5- Sublinhamos a tomada de posição pública dos jogadores que reflete o compromisso assumido na reunião da passada segunda-feira, entre a Comissão Executiva da SAD e os atletas, e ontem referido pelo Presidente na sua declaração à Sporting TV, e hoje corroborado pelos atletas, apesar dos horrendos acontecimentos.

6- O Sporting Clube Portugal não se revê em actos que desvirtuem a verdade desportiva. Por isso, e no que respeita às diligências levadas a cabo hoje pela Policia Judiciária, nas instalações do Sporting CP, reafirmamos a nossa total disponibilidade em colaborar com a investigação para que se possa apurar toda a verdade. O Sporting CP pauta a sua actuação pelo respeito pela legalidade, transparência e lisura de todos os seus actos. Aguardamos serenamente o desenvolvimento da investigação, salientando no entanto que a presunção de inocência é um direito elementar que assiste a qualquer cidadão, sendo pedra basilar do Estado de Direito. Queremos manifestar a nossa solidariedade aos colaboradores envolvidos e reiterar o nosso apoio às equipas de Andebol e Futebol que venceram os seus jogos com profissionalismo, atitude e compromisso;

7- Como sempre afirmámos, o Clube é dos Sócios e estes devem, em momentos relevantes, ser sempre ouvidos. Neste sentido, enviámos hoje ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting Clube de Portugal, um pedido de Assembleia Geral Extraordinária a ser marcada o mais breve possível, para analisar a situação actual do Clube, auscultar os Sócios e dar todas as explicações que estes entendam necessárias.