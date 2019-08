Ontem às 23:14 Facebook

O Gil Vicente e o Sporting de Braga empataram este domingo 1-1, em jogo da terceira jornada da Liga. Os bracarenses somaram o segundo encontro seguido sem ganhar no campeonato.

No estádio Cidade de Barcelos, Galeno inaugurou o marcador a favor do Braga, aos 6 minutos, mas na segunda parte, depois de uma interrupção de meia hora devido a uma falha elétrica, Sandro Lima fez o golo do empate, aos 90+19.

Uma semana depois da derrota com o Sporting (2-1), em Alvalade, o Braga voltou a perder terreno e segue no sexto lugar, com quatro pontos, menos três do que Sporting e Famalicão, que lideram, com sete.

O Gil Vicente, que regressou à Liga com um triunfo sobre o F. C. Porto (2-1), antes de perder com o Moreirense (3-0), também soma quatro pontos e ocupa o 11.º lugar.

Veja o resumo do jogo: