Sporting de Braga goleia Nacional na Taça da Liga

Hoje às 22:50 Facebook

Twitter

O Sporting de Braga goleou esta terça-feira o Nacional por 5-0 e está bem encaminhado para marcar presença na "Final Four" da Taça da Liga. Dyego Sousa e Paulinho bisaram.

Com esta vitória, o Sporting de Braga soma agora seis pontos no grupo B e perfila-se como o principal candidato a seguir para a fase que se vai disputar no seu estádio, em janeiro do próximo ano, podendo mesmo ficar já apurado se o encontro entre Vitória de Setúbal e Tondela, a ser jogado em novembro, ficar empatado.

Os avançados Dyego Sousa, aos 5 e 41 minutos, e Paulinho, aos 43 e 46 minutos, bisaram, tendo Sequeira feito o outro golo dos minhotos (20 minutos) dando ao Sporting de Braga uma vitória indiscutível perante um Nacional demasiado frágil.