Braga perde com o Lille e soma primeira derrota da pré-época

O Sporting de Braga perdeu, esta sexta-feira, com os franceses do Lille por 2-0, no último jogo particular de futebol realizado no estágio no Algarve e disputado no Estádio Municipal de Albufeira.

No teste mais difícil da pré-época - o Lille foi segundo classificado na última edição do campeonato gaulês -, o Sporting de Braga não conseguiu evitar a derrota, a primeira neste defeso depois de quatro vitórias e um empate.

O Lille, no qual pontificam os portugueses José Fonte, Xeka e Rafael Leão, que marcou o segundo golo com um belo toque de calcanhar de costas para a baliza (82), inaugurou o marcador a terminar a primeira parte por Loic Remy (45).

O próximo jogo dos minhotos é na quarta-feira, já em Braga, diante do Mónaco, orientado por Leonardo Jardim, que servirá de apresentação aos sócios e adeptos do Sporting de Braga (20:30).