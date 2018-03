Sporting de Braga vence Desportivo de Chaves com goleada

Hoje às 20:04 Facebook

O Sporting de Braga venceu o Desportivo de Chaves por 4-1, este domingo, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio Municipal de Chaves.

Os bracarenses chegaram à goleada com golos de Bruno Viana (27 minutos), Ricardo Horta, com um 'bis' (38 e 90+1), e Paulinho (73), enquanto os flavienses marcaram por Platiny (76), quando o resultado já estava 3-0.

Com esta vitória o Sporting de Braga mantém-se seguro no quarto lugar do campeonato, agora com 61 pontos, a um ponto do Sporting (3.º) - que ainda hoje recebe o Rio Ave -, e o Desportivo de Chaves é oitavo, com 36.