Através de um vídeo publicado no Facebook, os leões mostraram as faltas sobre Bruno Fernandes no jogo com o Boavista.

Depois das queixas de Leonel Pontes, o treinador, e de Beto, dirigente, eis o vídeo que mostra a insatisfação do Sporting para com a arbitragem de Jorge Sousa no jogo de domingo com o Boavista.

Com a legenda "as faltas sobre o Bruno e outras entradas, numa noite de dualidade de critérios", os leões visam o trabalho do árbitro do encontro que acabou empatado (1-1)