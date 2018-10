Sporting derrotado pelo Arsenal em Alvalade

Hoje às 19:49 Facebook

Um golo de Danny Welbeck, já no segundo tempo, deu o triunfo à equipa inglesa na terceira jornada do grupo E da Liga Europa.

Ao final da tarde desta quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Sporting discutiu o jogo até ao fim, mas não pôde evitar a derrota por 0-1, a primeira em três jogos. Um erro de Coates deixou a bola ao alcance de Welbeck e o atacante inglês rematou para o fundo da baliza.

Com este resultado, o Sporting fica no segundo lugar do grupo, com seis pontos, a três do Arsenal, que reencontrará dentro de duas semanas, em Londres, na quarta jornada.

No outro jogo do grupo, o Vorskla, da Ucrânia, venceu no Cazaquistão, por 1-0. Com este triunfo, a equipa ucraniana fixou-se no terceiro lugar, com três pontos e deixou a lanterna vermelha para o Qarabag, que ainda não pontuou.