Sporting derrotado por adversário da terceira liga suíça

JN Ontem às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting perdeu, esta quarta-feira, frente ao Rapperswill-Jona, da terceira divisão suíça, por 2-1, no primeiro jogo da pré-temporada. Os leões saíram para o intervalo a vencer, mas na segunda parte, a equipa suíça deu a volta ao marcador.

O internacional português Bruno Fernandes colocou os leões na frente, à passagem do minuto 13, contudo, os erros cometidos pelos suplentes utilizados no segundo tempo, foram bem aproveitados por Jordan Gele (49) e Merlin Hadzi (69).

Marcel Keizer promoveu as estreias dos reforços Luís Neto, no eixo da defesa, e de Luciano Vietto, na ala esquerda, assim como do jovem da formação Nuno Mendes, na posição de defesa esquerdo.

De resto, e num esquema de 4x3x3, o treinador holandês apostou em jogadores titulares da época passada como Renan Ribeiro, Mathieu, Idrissa Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Raphinha e Bas Dost, sendo que o jovem português Thierry Correia também foi aposta em solo suíço.

Além da grande penalidade convertida por Bruno Fernandes, depois de Raphinha sofrer a falta na área, apenas Bas Dost teve chance para marcar, quando chegou atrasado precisamente a um cruzamento do extremo brasileiro.

Para o segundo tempo, Keizer mudou a equipa na totalidade, e consequentemente, o rendimento caiu, permitindo ao Rapperswil-Jona operar a reviravolta no mercador, por Jordan Gele e Merlin Hadzi, aos 49 e 69 minutos, respetivamente.

Um remate do equatoriano Gonzalo Plata à barra foi o melhor que os leões conseguiram fazer para tentar atenuar os erros e as desatenções após o intervalo.

No sábado, o Sporting tem agendado outro desafio de caráter particular, diante do St. Gallen, da primeira divisão suíça.