Sporting desmente que Varandas tenha incentivado Rafael Leão a rescindir

Rui Miguel Mendonça, diretor da Sporting Comunicação e Plataformas, negou esta terça-feira que Frederico Varandas, presidente do Sporting, tenha enviado mensagens a Rafael Leão a incentivar a rescisão do jogador.

André Ventura, comentador afeto ao Benfica, avançou que Frederico Varandas, presidente do Sporting, teria enviado mensagens a Rafael Leão para incentivar o jogador a rescindir com o Sporting.

"Foi a informação que me foi dada e pelo que sei, esta conversa foi inclusive anexada ao processo que decorre no TAD. É uma informação melindrosa e sensível e tenho noção da sua importância. Se isto não for assim, pedirei desculpa ao presidente do Sporting", disse.

Rui Miguel Mendonça, diretor da Sporting Comunicação e Plataformas, deixou uma nota nas redes sociais na qual nega a informação, afirmando mesmo que o atleta tinha vontade de regressar ao clube de Alvalade.

"Nunca o Dr. Frederico Varandas enviou qualquer SMS ou WhatsApp a algum jogador para rescindir contrato com o Sporting Clube de Portugal. A única conversa de WhatsApp que foi, de facto, anexada ao processo que corre no TAD, em Dezembro 2018, é a da vontade do jogador Rafael Leão em regressar ao Sporting Clube de Portugal: "É o que eu mais quero!" Vá lá perguntar à sua fonte "fidedigna" se isto não é verdade? Olhe que a sua insinuação pode cair em desventura", pode ler-se.

Rafael Leão, de 19 anos, joga atualmente no Lille e fez toda a formação no Sporting. O avançado foi um dos atletas que rescindiu contrato após a invasão à academia de Alcochete.