Sporting é assistente no processo criminal de Alcochete

O Sporting emitiu esta sexta-feira um comunicado, no qual revela que já requereu a constituição como "assistente" no processo criminal instaurado na sequência das agressões na Academia do clube.

Eis o comunicado na íntegra.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que já requereu a sua constituição como assistente no processo criminal instaurado na sequência da invasão das instalações da Academia Sporting de Alcochete e consequentes agressões a vários funcionários, no passado dia 15 de Maio.

A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD levará este processo até às últimas consequências na defesa dos seus funcionários, vítimas de um ataque que profundamente se lamenta e que, mais uma vez, se repudia, bem como do seu património.

Mais se informa que, logo na madrugada seguinte aos acontecimentos, a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD apresentou, junto do Destacamento Territorial do Montijo da Guarda Nacional Republicana, a devida participação tendo em vista a instauração de processo criminal para apuramento de responsabilidades".