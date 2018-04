Sporting e Atlético de Madrid apelam ao fair-play entre adeptos

Hoje às 16:09 Facebook

O Sporting e o Atlético de Madrid, que se defrontam quinta-feira em jogo da Liga Europa, apelaram ao fair-play dos adeptos, para que o jogo seja uma "festa ibérica".

Os presidentes do Sporting e do Atlético de Madrid, Bruno de Carvalho e Enrique Cerezo, respetivamente, assim como os Oficiais de Ligação com os Adeptos (OLA), mantiveram contacto e reuniões nos últimos dias no sentido de garantir segurança para todos os adeptos, informou esta quarta-feira, em comunicado, o clube leonino.

"O Sporting Clube de Portugal e o Atlético de Madrid mantêm excelentes relações institucionais entre si, mais uma razão para que o apelo à festa e ao fair-play seja feito a uma só voz", pode ler-se no comunicado.

Este apelo visa evitar a repetição dos confrontos entre adeptos dos dois clubes, que acabaram com vários feridos ligeiros, da última vez que as duas equipas se defrontaram, num jogo dos oitavos de final da Liga Europa, em março de 2010, em Lisboa.

No jogo de quinta-feira (20.05 horas), no estádio Wanda Metropolitan, em Madrid, são esperados 3.600 adeptos do Sporting, num jogo que contará com 53 mil espetadores e que terá um efetivo de 1200 polícias.