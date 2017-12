JN Hoje às 20:04, atualizado às 21:07 Facebook

O Sporting e o Belenenses vão empatando (0-0) no Estádio do Restelo, na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Numa primeira parte com maior posse de bola por parte do Belenenses, a equipa da casa teve a melhor oportunidade aos 34 minutos, por Fredy. Yebda tentou um primeiro remate, a bola bateu num defesa do Sporting e sobrou para Fredy que, na entrada da área, rematou ao lado.

Do lado dos leões, a melhor oportunidade pertenceu a Battaglia, aos 32 minutos, mas o remate do argentino saiu ao lado da baliza de Filipe Mendes.