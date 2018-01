Sporting e Benfica empatam em hóquei

Ontem às 21:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica quebrou este sábado a série de 10 vitórias seguidas do Sporting no campeonato nacional de hóquei em patins, num jogo da 11.ª jornada com muita emoção, que terminou com um empate 3-3. No final houve desentendimento entre jogadores das duas equipas.

A par da Oliveirense, o Sporting continua sem perder na competição, mas somou o primeiro empate, que, ainda assim, permite-lhe manter a liderança, com a mesma diferença de três pontos para o rival, segundo classificado.

Num pavilhão João Rocha quase esgotado e num jogo para o qual ambas as equipas partiram com 48 golos marcados, foi o Sporting que cedo quis e conseguiu controlar os 'encarnados', encostando o adversário no seu meio campo.

Contudo, apesar de a primeira grande ocasião ter pertencido aos leões, num remate ao poste por Pedro Gil, foi o Benfica a adiantar-se no dérbi, através de Jordi Adroher, com Carlos Nicolia a construir toda a jogada e a oferecer a finalização ao colega de equipa.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Em desvantagem, os comandados de Paulo Freitas não baixaram os braços e continuaram a tentar alvejar a baliza encarnada, até que Ferran Font conseguiu repor a igualdade na partida, após uma transição rápida bem conduzida por Toni Pérez.

O espanhol Toni Pérez nem tinha sido lançado de início no jogo, mas a sua entrada veio alterar e confirmar a reviravolta no dérbi ao intervalo, tendo, desta vez, apontado o segundo tento 'leonino'.

O segundo tempo trouxe menos oportunidades, mas mais equilíbrio. Enquanto o Benfica tentava entrar novamente dentro do resultado, o Sporting queria colocar um ponto final na questão e continuar só com vitórias no campeonato.

Nem o melhor dos encarnados, Carlos Nicolia, conseguia mudar o rumo da sua equipa, desperdiçando uma grande chance na 'cara' de Angelo Girão. Aproveitou o Sporting para fazer o terceiro, através de Matias Platero.

Ainda assim, Nicolia quis redimir-se e reduziu para a margem mínima com um bom remate de meia distância, dando uma esperança decisiva para o que se avizinhava.

O Sporting começou a relaxar com o passar dos minutos, ao contrário do Benfica que nunca desistiu de conseguir, pelo menos, levar o empate do Pavilhão João Rocha. Matias Platero foi infeliz ao introduzir a bola na própria baliza, precisamente depois de um cruzamento de Carlos Nicolia.

No final do jogo, houve confusão e os jogadores desentenderam-se.