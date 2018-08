Sporting e Benfica empatam em Alvalade

Sofia Esteves Teixeira 05 Maio 2018 às 22:38 Facebook

Twitter

O Sporting e o Benfica empataram (0-0), este sábado, em jogo a contar para a 33.ª jornada da liga.

Sem André Almeida e Jonas no onze - o português não recuperou de lesão e o brasileiro entrou na segunda parte - o Benfica entrou melhor no encontro e deu o primeiro sinal de perigo logo aos oito minutos. Rafa fugiu a Piccini e rematou rasteiro mas a bola acabou por bater no poste.

O extremo português foi dos jogadores mais perigosos dos encarnados na primeira metade e voltou a estar perto do golo ao 38 minutos mas valeu a atenção de Rui Patrício, que evitou o golo das águias e impediu, perto do intervalo, Samaris de festejar. Bas Dost, no último lance da primeira parte, teve nos pés a melhor oportunidade dos leões. O holandês rodou sobre Jardel e Grimaldo e isolou-se na área, mas depois tentou assistir Gelson em vez de rematar e perdeu uma oportunidade de golo.

Na segunda metade, os leões foram equilibrando o encontro e criando boas oportunidades. Bruno Fernandes, aos 57 minutos, rematou ao lado. Aos 69 minutos, Jiménez falhou na pequena área. Após um passe de Salvio para o coração da área, o mexicano esticou-se para rematar, mas atirou ao lado. Perto do minuto 90, na sequência de um pontapé de canto, Bryan rematou por cima.

Com este resultado, o Sporting e o Benfica estão empatados com 78 pontos, mas Sporting passa para ao segundo lugar devido à vantagem no confronto direto.