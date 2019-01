Sporting e Benfica nos quartos da Liga Europeia

Ontem às 23:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting e Benfica garantiram este sábado o apuramento para os quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins, enquanto o F.C. Porto continua bem encaminhado e a Oliveirense mantém a esperança.

s 'leões' bateram em casa os espanhóis do Liceo da Corunha por 6-4 na quarta jornada e já venceram o grupo B, enquanto as 'águias' se deixaram empatar no fim pelo Noia (4-4), mas já garantiram o objetivo.

No Pavilhão João Rocha, os pupilos de Paulo Freitas repetiram o triunfo frente ao rival galego, contudo apenas o conseguiram na parte final, graças a mais uma exibição de grande qualidade do guarda-redes Ângelo Girão.

Com este êxito, complicado, mas justo, o Sporting contabiliza o pleno de 12 pontos, garantindo um lugar nos 'quartos'.

No grupo D, o Benfica deixou-se surpreender nos derradeiros segundos depois de ter estado a vencer por 3-0 e 4-1: no último minuto, Xavier Costa fez o 4-3 e, com o tempo já quase esgotado, Esteller garantiu o empate, em lance confuso.

As 'águias' somam 10 pontos na liderança e vão discutir o primeiro lugar do grupo com os italianos do Monza, com menos um ponto, enquanto o Noia soma quatro pontos e os suíços continuam em 'branco'.

Em Itália, o FC Porto empatou 1-1 com o Lodi e manteve a invencibilidade e liderança do grupo C, com 10 pontos, contra sete do adversário: os espanhóis do Réus contabilizam seis pontos, enquanto os gauleses continuam a zero.

Hélder Nunes marcou nos primeiros segundos da segunda parte, mas volvidos quatro minutos o português Luís Querido empatou, de penálti.

Num jogo muito emotivo, a Oliveirense perdeu por 7-6 em casa do FC Barcelona, com o golo decisivo dos catalães a ser marcado pelo português João Rodrigues, que consumou o seu 'hat-trick' a cinco minutos do fim da partida da 'poule' A.

A formação de Oliveira de Azeméis, que agora visita os franceses do Quevert, caiu para a terceira posição, com seis pontos, atrás de FC Barcelona e Follonica, ambos com nove, que se vão defrontar em Itália.