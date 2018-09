10 Junho 2018 às 13:02 Facebook

O Sporting conquistou, este domingo, o 13.º título nacional de Juniores C ao vencer, em Alcochete, o Benfica, por 3-1, na décima e última jornada da fase de apuramento de campeão.

As águias, a quem um empate chegava, até foram as primeiras a marcar, por João Tomé, aos 21 minutos, vantagem que mantiveram até ao intervalo. Contudo, na segunda parte, os leões deram a volta, com golos de André Gonçalves, Adriano Almeida e Lucas Dias, e foram eles a festejar a conquista.