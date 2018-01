JN Ontem às 21:40 Facebook

Sporting e F. C. Porto chegaram ao intervalo empatados a zero, em jogo da meia-final da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Braga.

Aos 10 minutos, Sérgio Conceição foi obrigado a fazer uma substituição: Danilo lesionou-se e deu lugar a Oliver Torres. A primeira oportunidade da partida foi de Sérgio Oliveira, com um remate à entrada da área, mas saiu por cima.

Aos 35 minutos, Soares, após uma boa assistência de Sérgio Oliveira, inaugurou o marcador mas o golo foi invalidado pelo videoárbitro, por fora de jogo do avançado.

Perto do intervalo, foi a vez de Jorge Jesus ser obrigado a fazer uma substituição: Gelson Martins saiu lesionado e deu lugar a Battaglia.