Sporting é o único ausente na reunião de presidentes

O Sporting é o único clube ausente da reunião de presidentes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que está a decorrer esta quarta-feira à tarde em Coimbra. Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira chegaram separados por 10 minutos.

Nacional, Paços de Ferreira, V. Setúbal e Feirense foram os últimos clubes a chegar ao encontro que decorre no Convento de São Francisco.

O presidente do F. C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, chegou ao Convento pelas 14.35 horas, na companhia do homólogo do Tondela, Gilberto Coimbra. Luís Filipe Vieira chegou cerca de 10 minutos depois, com o assessor jurídico Paulo Gonçalves.