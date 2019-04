Sporting em Almaty pelo sonho do título europeu de futsal

Hoje às 13:00 Facebook

Os leões são um dos quatro finalistas da Liga dos Campeões de futsal. No Cazaquistão, medirão forças com o Inter Movistar, de Ricardinho, o Barcelona e o Kairat Almaty.

O capitão da equipa de futsal do Sporting, João Matos, classificou esta segunda-feira a "final-four" da Liga dos Campeões como "a mais competitiva dos últimos anos" e mostrou-se convicto de que os "leões" podem chegar ao título europeu.

À partida para Almaty, no Cazaquistão, onde vai decorrer a competição, entre sexta-feira e domingo, o internacional português garantiu que a equipa, finalista vencida nas duas últimas edições, está de olhos postos no título: "Vamos estar supermotivados, por todas as razões, pela envolvência da competição e porque todos nos queremos e desejamos muito este título. Experiência e competência não nos faltam, só temos de aplicar dentro de campo todas as nossas qualidades", referiu.

João Matos, que representa a equipa principal de futsal do Sporting desde 2005/06, admitiu que o título europeu de clubes completava a sua carreira: "Já tenho um título europeu de seleções, falta-me um mundial de seleções e um europeu de clubes, acredito que vai ser este ano".

O Sporting, atual tricampeão português, defronta na sexta-feira, na meia-final a equipa de Ricardinho, o Inter Movistar, às 13h45. A outra meia-final oporá, também na sexta-feira, o Barcelona ao Kairat Almaty, a equipa da casa.