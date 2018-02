Sporting em desvantagem no Cazaquistão ao intervalo

Hoje às 16:47 Facebook

Não está fácil a vida do Sporting no Cazaquistão. Ao intervalo do jogo com o Astana, a contar para os dezasseis avos de final da Liga Europa, os leões perdem por 1-0.

O único golo do primeiro tempo foi apontado por Tomasov, logo aos sete minutos de jogo, na sequência de um livre que apanhou a defesa do Sporting desprevenida.

À meia hora, os cazaques tiveram uma grande oportunidade para dilatar a vantagem, com Twumasi, primeiro, e Despotovic, na recarga, a ameaçarem.

A cinco minutos do intervalo, com o Sporting já por cima, Doumbia ainda introduziu a bola na baliza do Astana, mas o árbitro da partida invalidou o golo, por fora de jogo do costa-marfinense.

O mesmo aconteceria ao Astana, já nos descontos, quando Anicic balançou as redes, beneficiando de posição irregular.