Sporting em vantagem ao intervalo frente ao Villarreal

Foi no último minuto da primeira parte que o Sporting chegou à vantagem e empatou a eliminatória frente ao Villarreal. Bruno Fernandes foi o autor do golo.

Obrigados a marcar em Espanha, a verdade é que durante os primeiros 45 minutos os leões quase não incomodaram André Fernández, guarda-redes que defende a baliza do Villarreal e que já passou pelo F. C. Porto. A primeira aproximação de perigo aconteceu no último minuto e colocou os leões a vencer por 1-0.

Bruno Fernandes isolou-se e, apenas com o guarda-redes pela frente, inaugurou o marcador. Com o tento assinado, o internacional português igualou a eliminatória com o Villarreal.

O golo verde e branco aconteceu um pouco contra a corrente do jogo, pois o "submarino amarelo" foi quem esteve mais perto de inaugurar o marcador, tendo criado situações para tal na área leonina. Miguelón Llambrich foi o primeiro a tentar a sorte, mas Salin defendeu sem dificuldades.

Fruto da boa entrada na partida, o Villarreal continuou perto da baliza do Sporting. Pablo Fornals, à entrada da área, rematou ao lado, Ramiro Funes Mori cabeceou por cima e a melhor oportunidade aconteceu aos 28 minutos, com Pablo Fornals a rematar para defesa apertada de Salin. Na recarga, Moreno introduziu a bola dentro da baliza, mas foi assinalada posição irregular.