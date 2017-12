Sporting empata com Belenenses e está na final four da Taça da Liga

JN Ontem às 21:16 Facebook

O Sporting empatou (1-1), esta sexta-feira, com o Belenenses na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga e está na final four da competição.

Após uma primeira parte sem grandes oportunidades de golo e que terminou com um nulo, os golos surgiram na segunda parte. Os leões colocaram-se em vantagem aos 75 minutos, por Acuña. Após um alívio da defesa do Restelo, Acuña intercetou e rematou à entrada da área, inaugurando o marcador com um belo golo.

No entanto, a vantagem leonina não durou muito, já que no minuto seguinte um erro de Coates resultou no empate. Após um cruzamento de Florent do lado esquerdo, o central tentou o corte mas traiu Rui Patrício, que se preparava para agarrar a bola.

Com este resultado e a vitória (3-2) do Marítimo frente ao União da Madeira, o Sporting acabou a liderar o grupo B e está na Final Four da Taça da Liga.