Sporting empata com Benfica e garante final four da Liga dos Campeões

O Sporting apurou-se este domingo para a final four da Liga dos Campeões de futsal, ao empatar 1-1 com o Benfica, em jogo do grupo C da Ronda de Elite, disputado no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

A precisarem de vencer para poderem marcar presença na ronda decisiva, os encarnados começaram melhor e adiantaram-se aos 12 minutos, por Robinho, mas os leões reagiram e igualaram ainda na primeira parte por Cardinal, aos 18, através de um livre direto.

Esta é a terceira vez consecutiva que o Sporting marca presença na final four da prova, tendo nas duas anteriores sido derrotado na final pelos espanhóis do Inter Movistar, nos quais alinha o português Ricardinho.

Além do Sporting, vão marcar presença o Inter Movistar, os também espanhóis do Barcelona e o Kairat Almaty, do Cazaquistão.