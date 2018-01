Sporting empatado com o Cova da Piedade ao intervalo

Ontem às 21:26 Facebook

O Sporting está empatado (0-0), frente ao Cova da Piedade, ao intervalo do jogo que decorre, na noite desta quarta-feira, em Setúbal, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

Ao maior domínio da equipa sportinguista tem respondido, com acerto, a formação que milita na LigaPro e que esta noite joga em casa emprestada.

De resto, os piedenses foram os primeiros a causar perigo, num remate de Robson, que bateu no poste (12 minutos). E, em cima do intervalo, voltaram a acertar no ferro, num remate de Hugo Firmino.