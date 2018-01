Sporting empata em Setúbal

Ontem às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Edinho, atacante do Vitória, marcou de penálti, já nos descontos, e neutralizou o primeiro golo do jogo, de Bruno Fernandes, que tinha adiantado o Sporting, no jogo de abertura da 19.ª jornada da primeira liga, decorrido esta sexta-feira, em Setúbal.

Os leões saíram do Estádio do Bonfim com dois pontos de avanço sobre o segundo classificado, o F. C. Porto, que ainda vai a jogo nesta noite (21 horas), com o Tondela. Em caso de vitória, os dragões retomam o comando do campeonato e ainda ficam com um jogo a menos (a concluir no Estoril, a 21 de fevereiro).

O Benfica, terceiro classificado, a quatro pontos do Sporting, joga este sábado (18.15 horas), no Estádio do Luz, com o Desportivo de Chaves.