Sporting empresta Iuri Medeiros ao Génova

JN Hoje às 19:20

O extremo português, pouco utilizado por Jorge Jesus esta temporada, vai ser emprestado por 18 meses ao Génova, que fica com opção de compra por 10 milhões de euros.

O jogador açoriano cumpriu quase toda a formação no Sporting e, como sénior, já foi emprestado a Arouca, Moreirense e Boavista. Esta temporada ficou no plantel de Jorge Jesus, mas foi utilizado apenas em 11 partidas (um golo marcado).

Com poucas chances e jogar com regularidade na Liga portuguesa, vai agora cumprir uma temporada e meia pelo Génova, que, no final do período, poderá adquirir o passe de Iuri Medeiros. A formação italiana confirmou, no Twitter, o negócio com os leões.